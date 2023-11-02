Ресторатор Михаил Кацурин показал, как сходил на свидание со своей супругой, певицей Надей Дорофеевой.

Как Дорофеева и Кацурин провели время вместе

Сначала Кацурин провел артистке экскурсию по местам, где прошли его студенческие годы. Он учился в Киевском национальном университете технологий и дизайна.

— Проходили мимо КНУТД, где я провел сотни часов студенческой жизни. По старой привычке хотел заказать помойный кофе и булку в киоске напротив, но теперь напротив есть кофейня, вкусный фильтр, завтраки и орешек со сгущенкой. Киев такой классный, — написал Кацурин в сториз в Instagram.

Затем Кацурин и Дорофеева пошли в ресторан, где выпивали коктейли.

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— У нас с любимой свидание с практическими объяснениями, что такое мескаль и как ему подходит сангрита, — поделился ресторатор.

Как Дорофеева развлекается с детьми Кацурина

Недавно Надя Дорофеева показывала, как сходила на шопинг с детьми Михаила Кацурина. В сториз она обнародовала фото и видео с семилетней Александрой и двухлетним Иваном.

Отметим, что Михаил Кацурин имеет двоих детей от брака с Дашей Кацуриной. Пара развелась в марте 2022 года.

Фото: Михаил Кацурин