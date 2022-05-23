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С картошкой и кофе: Астафьева потроллила украинцев, которые во время войны “чилят” за границей

23 мая 2022, 16:49
Валентина Чорна редактор раздела Lifestyle
Даша Астаф'єва
Источник: Даша Астафьева

Певица и модель Даша Астафьева потроллила украинцев, которые во время войны отдыхают за границей и не помогают Украине.

На личной странице в Twitter она опубликовала фото, на котором можно увидеть чашку кофе на фоне ведер с картофелем. Астафьева иронически спросила, правильно ли она выстроила кадр.

— Люди которые сейчас где-то красиво на побережьях переживают за состояние страны, подскажите пожалуйста, правильно ли я все скомпонировала на фоточке? – написала Даша.

Отметим, что с начала полномасштабной войны в Украине Даша начала заниматься волонтерством. В частности, артистка чистит картофель и готовит обеды для военных, которые защищают целостность нашего государства.

Кроме работы на кухне, Даша помогает едой и деньгами животным, приютам и пожилым людям.

Ранее Астафьева призналась, что ее сердце занято. Нового избранника Даша нашла во время войны, поскольку до этого она находилась в депрессии.

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