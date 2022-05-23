Певица и модель Даша Астафьева потроллила украинцев, которые во время войны отдыхают за границей и не помогают Украине.

На личной странице в Twitter она опубликовала фото, на котором можно увидеть чашку кофе на фоне ведер с картофелем. Астафьева иронически спросила, правильно ли она выстроила кадр.

— Люди которые сейчас где-то красиво на побережьях переживают за состояние страны, подскажите пожалуйста, правильно ли я все скомпонировала на фоточке? – написала Даша.

Люди які зараз десь красіво на узбережжях переживають за стан країни, підкажіть будь ласочка, чи правильно я все закомпонувала на фоточці?#СлаваУкраїні pic.twitter.com/pJ2D1Pac4m Сейчас смотрят — Дарія Астаф‘єва (@DariiaAstafieva) May 23, 2022

Отметим, что с начала полномасштабной войны в Украине Даша начала заниматься волонтерством. В частности, артистка чистит картофель и готовит обеды для военных, которые защищают целостность нашего государства.

Кроме работы на кухне, Даша помогает едой и деньгами животным, приютам и пожилым людям.

Ранее Астафьева призналась, что ее сердце занято. Нового избранника Даша нашла во время войны, поскольку до этого она находилась в депрессии.