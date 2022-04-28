Українська модель та акторка Даша Астаф’єва зізналася, що її серце наразі зайняте.

Артистка зазначила, що після останніх стосунків та болючого розриву з Артемом Кімом вирішила не поширюватися про особисте життя, проте на запитання – чи є в неї хтось, відповіла.

– Після останніх моїх стосунків я собі сказала, що не розповідатиму нічого. Але я скажу так: наразі я дуже щаслива. Я відчуваю себе коханою та справжньою жінкою, – зазначила Астаф’єва.

Можна припустити, що обранця Даша знайшла під час війни, оскільки нещодавно вона перебувала в депресії.

Нагадаємо, про те, що Даша Астаф’єва розірвала стосунки з бізнесменом Артемом Кімом, стало відомо наприкінці жовтня 2021 року.

Закохані були разом із 2016 року та пережили чимало проблем. Так, у серпні 2017 року Кіма затримали детективи НАБУ разом із спеціальною антикорупційною прокуратурою.

Зазначимо, що наразі модель займається активною волонтерською діяльністю у Києві. Також Астаф’єва нещодавно розповіла, що зробить після війни. Артистка зазначила, що співати та танцювати не зможе, а от у відновленні міст їй би хотілося бути корисною.