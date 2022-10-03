Принц Гаррі та Меган Маркл шукають нове житло для своєї родини у Каліфорнії. Як виявилося, їхні володіння вартістю $14 млн не підходять для герцога та герцогині.

За заявою інсайдерів, члени королівської родини переросли свій особняк у Монтесіто і почали придивлятися до сусіднього району, де будинки коштують до $22 млн.

Новий район містить величезну кількість цікавих місць для дозвілля, включаючи заміський клуб, гольф-клуб, тенісний корт і кінні стежки.

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Не виключено, що пара вже придбала нерухомість, але поки що не підтвердила це. Примітно, що їхній особняк у Монтесіто розташований по сусідству з іншими знаменитостями – поряд живуть Кеті Перрі, Адам Левін і Дженніфер Еністон.

Новий район тихіший, чого й домагається королівська сім’я для своїх дітей. Також на це рішення могло вплинути зростання злочинності в Монтесіто, через що поліція була змушена поставити більше камер біля особняка Гаррі й Меган.

Втім, у герцога зараз і без питань із нерухомістю труднощі у житті – мемуари Гаррі можуть не випустити. На це рішення хочуть вплинути помічники Букінгемського палацу. Інформація зі спогадів принца може негативно зашкодити репутації всієї родини.