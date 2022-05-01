У мережу злили трейлер довгоочікуваного фільму Аватар 2. Картина вийде з підзаголовком Шлях води, а прем’єра запланована на кінець 2022 року.

Ролик опублікували у поганій якості – його зняли за допомогою смартфона, коли його показували на екрані.

У короткому відео можна переконатися, що друга частина буде продовженням першого фільму в серії – тепер ми побачимо головного героя Джейка та його дітей, що подорослішали. Локації також нові: глядачам покажуть мешканців океану Пандори – летючих китів.

Втім, ідилію людиноподібних істот порушать люди, котрі ще в першій частині хотіли заволодіти землями Пандори для видобутку цінних копалин. У другій частині Аватару люди планують атакувати своїх ворогів новою технікою, яку і показали в трейлері.

Відомо, що створенням фільму займався легендарний режисер Джеймс Кемерон, який також зняв і першу частину Аватара — картину показали у грудні 2009 року. Знімання другої частини закінчилися ще 2020 року, а дата прем’єри змінювалася 8 разів. Прем’єри трьох наступних сиквелів відбудуться 20 грудня 2024 року, 18 грудня 2026 року та 22 грудня 2028 року.

Офіційно трейлер Аватар 2 покажуть на початку травня перед показами Доктора Стренджа у Мультивсесвіті божевілля, а через тиждень компанія Disney опублікує відео в мережі.