Донька співачки Олі Полякової Маша вступила до музичного коледжу Берклі (Berklee College of Music) у Бостоні.

Про це дівчина розповіла в ефірі Ранку у Великому місті.

Заради навчання у США Маша відрахувалася з музичного університету BMus, що розташований у Лондоні.

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– Я відрахувалася з англійського вишу, адже вступила в американський Berklee College of Music на зимовий курс. Нам з однокурсницею дуже не подобалося навчання там, через дуже слабкий рівень. Ми провчилися 12 років у музичній школі, у нас досить глибокі знання. Спершу вона вступила у Берклі, прийшло підтвердження і вона така: Ну давай, вступи. Я подала документи і, зрештою, пройшла. Ще й із дуже хорошою знижкою, – розповіла Маша Полякова.

Реакція Полякової на вступ доньки до Берклі

Коментуючи вступ Маші до Берклі, Оля Полякова зазначила, що її донька дуже схожа на неї.

– Я в шоці! Ця дитина сама щось робить, кудись вступає, кудись йде. Вона дуже схожа на мене. Їй ніхто не потрібен, ніяка допомога. Вона знає, що мама зайнята, тому робить все сама. Боже, хай їде, – сказала Полякова.

Що сказав про переїзд до США бойфренд Маші

Маша Полякова зізналась, що розійшлася з хлопцем Артуром. Пара зустрічалася близько року.

– Артур – це вже пройдений етап, тому що він дуже негарно повівся. Він показав, яка він людина насправді. Я йому взагалі не подобалася, він просто хотів нагнати собі підписників. Маленькими кроками він почав це показувати, – розповіла донька Олі Полякової.