Дочь певицы Оли Поляковой Маша поступила в музыкальный колледж Беркли (Berklee College of Music) в Бостоне.

Об этом девушка рассказала в эфире Ранку у великому місті.

Ради обучения в США Маша отчислилась из музыкального университета BMus, который расположен в Лондоне.

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— Я отчислилась из английского вуза, ведь поступила в американский Berklee College of Music на зимний курс. Нам с однокурсницей очень не нравилось обучение там, потому что очень слабый уровень. Мы проучились 12 лет в музыкальной школе, у нас очень большие знания. Сначала она поступила в Беркли, пришло подтверждение и она такая: Ну давай, поступи. Я подала документы и, в конце концов, прошла. Еще и с очень хорошей скидкой, — рассказала Маша Полякова.

Реакция Поляковой на поступление дочери в Беркли

Комментируя поступление Маши в Беркли, Оля Полякова отметила, что ее дочь очень похожа на нее.

— Я в шоке! Этот ребенок сам что-то делает, куда-то поступает, куда-то идет. Она очень похожа на меня. Ей никто не нужен, никакая помощь. Она знает, что мама занята, поэтому делает все сама. Боже, пусть едет, — сказала Полякова.

Что сказал о переезде в США бойфренд Маши

Маша Полякова призналась, что разошлась с парнем Артуром. Пара встречалась около года.

— Артур — это уже пройденный этап, потому что он очень некрасиво себя повел. Он показал, какой он человек на самом деле. Я ему вообще не нравилась, он просто хотел нагнать себе подписчиков. Маленькими шагами он начал это показывать, — рассказала дочь Оли Поляковой.