Сервіс Netflix показав новий трейлер третього сезону серіалу Статеве виховання.

З нього випливає, що у головного героя Отіса нарешті буде секс. Ерік та Адам набираються сміливості, щоб заявити про свої стосунки, а у героїні Джилліан Андерсон триває бурхливий роман. Хоча ось судячи з постерів до серіалу Джин завагітніє.

Також трейлер показує, як змінилося життя учнів школи Мурдейла з новим директором у виконанні Джемайми Керк. Новий директор захоче відновити престиж школи. Школярів змусять носити форму і заборонять будь-які розмови про секс.

Прем’єра третього сезону серіалу Статеве виховання запланована на 17 вересня. Netflix випустить одразу всі вісім епізодів.

Серіал Статеве виховання виходить з 2019 року. Перший сезон отримав позитивні відгуки як серед глядачів, так і критиків – рейтинг на IMDb – 8,3. Серіал висвітлює проблеми, з якими постійно стикаються звичайні підлітки. Історія починається, коли старшокласник Отіс (син відомого сексолога) з подачі своєї однокласниці Мейв він починає консультувати школярів за гроші.