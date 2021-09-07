Студія Warner Bros. здивувала шанувальників Матриці, додавши на офіційному сайті франшизи близько 180 тис. тизерів, які випадають випадковим чином.

На сайті кінострічки також з’явилася можливість вибору між червоною та синьою таблетками. Після цього користувач ресурсу може побачити один зі 180 тис. унікальних тизерів фільму.

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Варіанти відео змінюються залежно від того, в який час доби користувач зайшов на сайт, а також яку таблетку він обрав. Деякі відеофрагменти можуть повторюватися, однак у кожному ролику з’являються нові частини.

Також американська компанія опублікувала тизер трейлера четвертого фільму Матриці, а трейлер шанувальники франшизи зможуть побачити у мережі з 9 вересня.

Матриця: Воскресіння з’явиться в українському прокаті з 22 грудня цього року. У головних ролях – Кіану Рівз та Керрі-Енн Мосс, які зіграли у попередніх частинах франшизи, а режисером фільму стала Лана Вачовскі.