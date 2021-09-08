Стриминговий сервис Netflix опубликовал первый трейлер фильма Не смотри вверх. Премьера ленты состоится 24 декабря 2021 года.

В центре сюжета два астронавта, которые в ходе исследования обнаруживают, что к Земле приближаются астероиды, которые могут уничтожить планету.

Ученые пытаются предупредить об опасности правительство и людей, однако в ответ получают насмешки и арест из-за распространения якобы фейковых заявлений.

Однако главные герои не останавливаются, а продолжают доказывать, что угроза для человечества является действительно реальной.

Поклонники Netflix с нетерпением ждут премьеры фильма Не смотри вверх, поскольку в съемках приняли участие лучшие голливудские актеры.

Среди них — Леонардо Ди Каприо, Дженнифер Лоуренс, Мерил Стрип, Джона Хилл, Химеш Патель, Кейт Бланшетт, Тимоти Шаламе, Ариана Гранде, Мэттью Перри.

Режиссером ленты и автором сценария выступил Адам Маккей, который является лауреатом премий Оскар, BAFTA и Эмми.

Недавно Netflix показал трейлер третьего сезона сериала Половое воспитание. В ролике можно увидеть, как изменилась жизнь учеников школы Мурдейла с новым директором в исполнении Джемаймы Керк.

Новый директор захочет восстановить престиж школы, а школьников заставят носить форму и запретят любые разговоры о сексе.

Премьера третьего сезона сериала Половое воспитание запланирована на 17 сентября. Netflix выпустит сразу все восемь эпизодов.