Осінь – пора для красивих міксів і актуальних укорочених широких штанів – кюлотів, довжина яких може бути нижче коліна або до щиколотки.

Як і з чим носити кюлоти восени, допомогла розібратися Фактам ICTV персональний стиліст Юлія Крижалко.

Такі штани матимуть чудовий вигляд у поєднанні з сорочками: біла класична або яскрава помаранчева – все залежить від ваших побажань і настрою.

Стиліст також рекомендує придивитися до в’язаних або кашемірових светрів.

– Благородна тканина кашемір додасть образу вишуканості та жіночності, – зазначила Юлія.

Якщо погода дозволяє, то носити кюлоти в 2021 році можна і з короткими топами, які ідеально підійдуть для того, щоб підкреслити талію і додати собі зросту.

Не варто відкидати й базові футболки, оскільки вони чудово підійдуть під абсолютно будь-який образ.

Крижалко додала, що ще одна класна база, яка виступає основою образів – водолазка.

Носити штани-кюлоти можна і з жакетом, який може бути як укороченим, так і кропнутим.

Осінь – це пора красивого верхнього одягу, який також чудово підійде до кюлотів, тому сміливо поєднуйте їх із тренчами чи пальтами.

– Сміливо поєднуйте кюлоти з мінімалізмом. Вони добре тримають форму, тому архітектурний верх – чудовий варіант для особливого виходу, – наголосила персональний стиліст.

Також Юлія радить поєднувати непоєднуване.

– Наприклад, ніжну блузу з об’ємними рукавами, темно-бордові кюлоти, масивні черевики на низькій підошві, об’ємний темно-синій джинсовий тренч – варіацій море, – говорить Крижалко.

Важливий момент: підбираємо кюлоти так, щоб візуально не вкоротити собі зріст.

– Щоб візуально подовжити силует, носимо кюлоти з підборами, відкриваємо щиколотки, міксуючи принт у смужку. Довжина штанини має бути до половини литки, – зазначила стиліст.

Крім того, вона наголосила, що кюлоти матимуть чудовий вигляд і на високих дівчатах. А щоб приховати стегна – необхідно обирати їх темного кольору.

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