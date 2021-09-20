Осень — пора для красивых миксов и актуальных укороченных широких брюк — кюлотов, длина которых может быть ниже колена или до щиколотки.

Как и с чем носить кюлоты осенью, помогла разобраться Фактам ICTV персональный стилист Юлия Крыжалко.

Такие брюки будут хорошо смотреться в сочетании с рубашками: белая классическая или яркая оранжевая — все зависит от ваших пожеланий и настроения.

Стилист также рекомендует присмотреться к вязанным или кашемировым свитерам.

— Благородная ткань кашемир придаст образу изысканности и женственности, — отметила Юлия.

Если погода позволяет, то носить кюлоты в 2021 году можно и с короткими топами, которые идеально подойдут для того, чтобы подчеркнуть талию и добавить себе роста.

Не стоит откидывать и базовые футболки, поскольку они отлично подойдут под абсолютно любой образ.

Крыжалко добавила, что еще одна классная база, которая выступает основой образов — водолазка.

Носить брюки-кюлоты можно и с жакетом, который может быть как укороченным, так и кропнутым.

Осень — это пора красивой верхней одежды, которая также прекрасно подойдет к кюлотам, поэтому смело сочетайте их с тренчами или пальтами.

— Смело сочетайте кюлоты с минимализмом. Они хорошо держат форму, поэтому архитектурный верх — отличный вариант для особого выхода, — подчеркнула персональный стилист.

Также Юлия советует сочетать несочетаемое.

— Например, нежная блуза с объемными рукавами, темно-бордовые кюлоты, массивные ботинки на низкой подошве, объемный темно-синий джинсовый тренч — вариаций море, — говорит Крыжалко.

Важный момент: подбираем кюлоты так, чтобы визуально не укоротить себе рост.

— Для того, чтобы силует визуально удлинить, носим кюлоты с каблуками, открываем лодыжки, миксуем принт в полоску. Длина штанины должна быть до половины икры, — отметила стилист.

Кроме того, она подчеркнула, что кюлоты отлично будут смотреться и на высоких девушках. А для того, чтобы скрыть бедра — необходимо выбирать их темного цвета.

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