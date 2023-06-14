В Украине изменилась перерегистрация авто. Купить и продать транспорт намного проще благодаря обновлениям в законах.

Теперь проведение экспертизы во время перерегистрации авто не обязательное. Исключение — только авто с пробегом, которое завезли в Украину и регистрируют впервые.

Чтобы купить и продать автомобиль, нужно только зарегистрироваться на определенное время в электронной очереди и получить услугу в СЦ МВД — процесс длится меньше 30 минут.

Осмотр авто все еще можно сделать, если этого захочет продавец или покупатель.

Заместитель главы МВД Богдан Драпьятый заявил, что это увеличит удобство пользования такой услугой — украинцы сами будут выбирать время и место перерегистрации, а также необходимость экспертного осмотра транспорта по желанию.

— Мы стремимся предоставить возможность осуществлять осознанный выбор относительно порядка, места, способа, формата получения услуги. При этом мы предупреждаем граждан о возможных рисках, — заявил Драпьятый.

Напомним, что с 1 июня изменился процесс получения водительских прав. К примеру, планируется уменьшить количество СЦ МВД, где можно сдать экзамены. В комнатах будет больше камер, а в автомобилях — сразу несколько видеорегистраторов. Это необходимо для прозрачности получения документа.