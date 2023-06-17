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Оля Полякова дасть $5000 тому, хто плюне та дасть копняка Баскову і Лепсу

17 Червня 2023, 13:43
Марта Бондаренко редакторка стрічки
Оля Полякова

Українська співачка Оля Полякова пообіцяла дати $5000 тому, хто плюне та дасть копняка російським співакам Миколі Баскову та Григорію Лепсу, які, до речі, підтримують війну в Україні.

Про таку щедру винагороду Полякова оголосила на своїй сторінці в Instagram.

За її словами, Басков та Лепс пропонували по 1 млн рублів тим, хто буде знищувати німецькі танки Leopard. На думку Полякової, це щось нереальне.

У відповідь співачка зробила свою пропозицію.

– Хочу запропонувати вам те, що взагалі реально. Отже, за копняка Колі Баскову і за плювок в морду Лепсу даю тисячу доларів, одразу на карту, одразу перерахую. Дивіться, знімаєте це на відео: або як плюєте в морду одному, або як даєте під сраку другому. Неважливо кому. Тисяча доларів одразу з’являється на вашій картці, – заявила Полякова.

Згодом вона оновила свою пропозицію – якщо дати копняка одночасно Баскову та Лепсу, то виконавець отримає $5000.

 

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Допис, поширений Оля Полякова (@polyakovamusic)

Полякова закликала заплювати Баскова і Лепса.

Фото: Оля Полякова/Instagram

Теги
Григорій Лепс Микола Басков Оля Полякова
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