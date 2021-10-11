Фронтвумен рок-гурту The Hardkiss Юлія Саніна 11 жовтня святкує день народження.

Вона давно завоювала любов шанувальників своїм талантом і сильним вокалом. Також Юлія часто демонструє публіці вельми яскраві та епатажні образи. Складно уявити, скільки одних тільки перук у її колекції.

До дня її народження Факти ICTV зібрали найяскравіші останні образи Юлії Саніної.

Що відомо про Юлію Саніну

Юлія, справжнє прізвище якої Головань, народилася у Києві в 1990 році. Вона з раннього дитинства співає та виступає на сцені. У три роки Юлія вперше заспівала на сцені у супроводі ансамблю, яким керував її батько. Майбутня співачка закінчила дитячу музичну школу джазової та естрадної майстерності, однак вищу освіту пішла отримувати за фахом філолог у Київський національний університет ім. Тараса Шевченка.

Хоча увесь цей час вона займалася музикою, історія The Hardkiss почалася після знайомства Юлії Саніної з Валерієм Бебком, за якого вона згодом і вийшла заміж.

В арсеналі гурту – безліч хітів, які відомі не лише в Україні, а й далеко за її межами. Зараз The Hardkiss готується зібрати НСУ Олімпійський.

Щодо особистого життя Юлії відомо, що вона одружилася із креативним продюсером і гітаристом The Hardkiss Валерієм Бебком, а 21 листопада 2015 року у пари народився син Данило.