Фронтвумен рок-группы The Hardkiss Юлия Санина 11 октября празднует день рождения.

Она давно завоевала любовь поклонников своим талантом и сильным вокалом. Также Юлия часто показывается на публике в весьма ярких и эпатажных образах. Сложно представить, сколько одних только париков в ее коллекции.

Ко дню ее рождения Факты ICTV собрали самые яркие последние образы Юлии Саниной.

Что известно о Юлии Саниной

Юлия, настоящая фамилия которой Головань, родилась в Киеве в 1990 году. Она с раннего детства поет и выступает на сцене. В три года Юлия впервые спела на сцене в сопровождении ансамбля, которым руководил ее отец. Будущая певица окончила детскую музыкальную школу джазового и эстрадного мастерства, однако высшее образование отправилась получать по специальности филолог в Киевском национальном университете им. Тараса Шевченко.

І хотя все это время она занималась музыкой, история The Hardkiss началась после знакомства Юлии Саниной с Валерием Бебко, за которого она впоследствии и вышла замуж.

В арсенале группы — множество хитов, которые известны не только в Украине, но и далеко за ее пределами. Сейчас The Hardkiss готовятся собрать НСУ Олимпийский.

Относительно личной жизни Юлии известно, что она стала женой креативного продюсера и гитариста The Hardkiss Валерия Бебко, а 21 ноября 2015 года у пары родился сын Даниил.