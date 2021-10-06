YouTube видалив канали R. Kelly, якого визнали винним у торгівлі людьми

Відеоплатформа YouTube видалила два канали американського співака R. Kelly (справжнє ім’я Роберт Келлі), якого визнали винним у торгівлі людьми.

Представники відеохостингу заявили, що ухвалили це рішення згідно з принципами відповідальності авторів. Створити нові канали музикант більше не зможе.

Але попри це, кліпи R. Kelly, які завантажені іншими користувачами, не були видалені. А музика співака залишатиметься доступною для прослуховування на YouTube Music.

До видалення на каналі RKellyTV було близько 3,5 млн підписників, а на каналі RKellyVevo – 1,6 млн підписників.

Крім цього, акаунти музиканта заблокували і у Facebook, Instagram та Twitter.

Нагадаємо, що в кінці вересня 2021 року R. Kelly визнали винним у торгівлі людьми з метою сексуальної експлуатації. Музиканту загрожує довічне ув’язнення

Проти Роберта позивалися 11 осіб, зокрема дев’ять жінок і двоє чоловіків. Впродовж шести тижнів вони розповідали у залі суду про сексуальне приниження і насильство, якого зазнали від кривдника.

Також R. Kelly створював дитячу порнографію та організовував викрадення людей. Жертвами ставали його фанатки або співачки-початківці, яким артист пропонував допомогу для розвитку кар’єри.