YouTube удалил каналы R. Kelly, которого признали виновным в торговле людьми

Видеоплатформа YouTube удалила два канала американского певца R. Kelly (настоящее имя Роберт Келли), которого признали виновным в торговле людьми.

Представители видеохостинга заявили, что приняли это решение в соответствии с принципами ответственности авторов. Создать новые каналы музыкант больше не сможет.

Но несмотря на это, клипы R. Kelly, которые загружены другими пользователями, не были удалены. А музыка певца будет оставаться доступной для прослушивания на YouTube Music.

До удаления на канале RKellyTV было около 3,5млн подписчиков, а на канале RKellyVevo — 1,6 млн подписчиков.

Кроме этого, аккаунты музыканта заблокировали и в Facebook, Instagram и Twitter.

Напомним, что в конце сентября 2021 года R. Kelly признали виновным в торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации. Музыканту грозит пожизненное заключение

Против Роберта судились 11 человек, в том числе девять женщин и двое мужчин. На протяжении шести недель они рассказывали в зале суда о сексуальное унижение и насилие, которое потерпели от обидчика.

Также R. Kelly создавал детскую порнографию и организовывал похищения людей. Жертвами становились его фанатки или начинающие певицы, которым артист предлагал помощь для развития карьеры.