Поклонники певицы Тины Кароль ответили артисту и защитнику Украины Коле Серге по поводу его слов, что исполнительница якобы боится выступать на фронте.

Так, фанаты подчеркнули, что артистка всегда поддерживает военных, а потому она неоднократно ездила в горячие точки, но просто не с Колей. Также преданные поклонники показали фото и видео, на которых Тина Кароль выступает на фронте и в госпиталях.

— Сейчас в сети гуляет интервью Коли Серги, который говорит, что Тина не ездила с ним к военным. Но она ездила, просто не с Колей. Обычно нельзя разглашать, кто куда ездил, ведь это сдача дислокации наших защитников. Вопрос безопасности, — отметили в фан-аккаунте Тины Кароль.

Поклонники также упрекнули Колю в том, что в отличие от него, Тина Кароль ездит к военным начиная с 2014 года.

Хочу обратиться к Коле. А ничего, что Тина еще с 2014 года ездит на передовую. И сейчас много была там. Много ездит в госпиталь. Коля, ты что ослеп?

Когда Тина ездила к нашим воинам, то это АТО еще было. Тогда Коля и не думал туда ездить, как и многие другие артисты…

Тина Кароль неоднократно была на фронте! У нее всегда четкая общественная позиция!

Это Коля наверное хайпится или что?

Серга никак не нахайпится, то с Лободой, то уже к Тине полез.

Тина неоднократно ездила к нашим воинам еще с 2014 года, а еще была солисткой в ансамбле ВСУ, и ездила с ними в Косово, Ирак… Всегда помогает нашим защитникам и защитницам.

Коля вообще всех критикует. У Коли проблемы с хайпом, — пишут защитники исполнительницы.

Напомним, ранее Коля Серга заявил, что Тина Кароль отказывалась приехать на фронт. Он сказал, что певица всегда обещала, но за день меняла свое решение. Тогда артист сделал вывод, что ей просто страшно.