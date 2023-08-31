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Обіцяла, але за день відмовлялася: Сєрга назвав співачку, яка передумала приїжджати на фронт

31 Серпня 2023, 13:02
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Коля Серга

Артист і військовослужбовець Коля Сєрга назвав співачку, яка відмовлялася приїхати на фронт. За його словами, загалом таких артистів багато, але обіцяла й не приїжджала Тіна Кароль.

– Вона за день постійно відмовлялася. Ну, їй страшно було. Я розумію, що знаходилися якісь причини, але базово – страх, – сказав Сєрга.

Додає, відмовлялися ті, які бояться, і таких багато. Здебільшого це ті зірки, які більшість часу війни перебувають за кордоном.

– Взагалі люди, які перебувають за кордоном і приїжджають, їм страшно. Цей страх дуже ірраціональний, десь перебільшений і такий, що сковує. Ти розумієш, якщо взяти таку людину з собою, то більше буде проблем на місці, – наголосив Коля.

Нагадаємо, Коля Сєрга разом із іншими українськими зірками входить до Культурного десанту. Артисти приїжджають із концертами на фронт, у госпіталі, військові частини та деокуповані населені пункти.

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Коля Сєрга Тіна Кароль
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