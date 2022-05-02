Український ведучий телеканалу СТБ Григорій Решетнік розповів про хресну з Санкт-Петербурга.

Шоумен зазначив, що вона єдина, хто зі знайомих і близьких є у нього в Росії. Григорій сказав, що події 24 лютого внесли корективи в їхнє спілкування.

– Справа в тому, що моя хрещена – мамина однокласниця… Вони виросли в одному селі, вона українка та їхні родичі живуть в Україні. Близько 20-25 років тому вона переїхала до Санкт-Петербурга. І її двоє синів, з якими ми в Україні зустрічалися на літні канікули – військовослужбовці, – поділився Решетнік.

Він сказав, що вони підтримували контакт, доки 24 лютого хрещена не написала його мамі СМС: – Ну що, напросилися? Так вам і треба. Будемо вас виховувати.

– Мама зі сльозами на очах мені зателефонувала, вона була шокована. Коли почалося бомбардування всієї України, я сказав мамі взяти паузу, опанувати емоції і що скоро ми почнемо відбивати ворога. Так і сталося… Тоді мама написала хрещеній, що вони нас не окупують, Україна незалежна, а ЗСУ найкращі, – розповів Григорій.

Ба більше, він додав, що сини хресної можуть зараз воювати проти України. Ведучий зазначив, що війна розставляє акценти в спілкуванні людей, але він за те, щоб ми перетерпіли та пережили, а після перемоги вже вибудовували стосунки з тими, хто нас справді підтримував.

Нагадаємо, що Григорій разом зі своєю дружиною Христиною та трьома синами перебувають на Західній Україні. Ба більше, ведучий міг залишити територію нашої країни як багатодітний батько, однак вони вирішили залишатися разом з українцями та допомагати, чим можуть.