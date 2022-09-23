Режисер та продюсер Олег Боднарчук висловився про українських зірок-зрадників. Зокрема йдеться про експодругу шоумена, співачку Ані Лорак.

Олег згадав її тур Європою, анонсуючи який вона назвала себе найтитулованішою українською співачкою. Каже, те, що її концерти за кордоном скасували – очікувано, бо незрозуміло, хто прийде на виступи.

– Росіяни, яких там нема? Чи українці, яким ці концерти не потрібні? Це було невдалою ідеєю. Коли я прочитав її нещодавній пост в Instagram, не зрозумів, для чого він?.. Там немає нічого нового, жодної позиції. Ти можеш дати чітку відповідь, яка вже нікому не потрібна. Я коли прочитав цей пост, подумав, що його писав хтось п’яний… Вона сама себе загнала в такі рамки, – зазначив продюсер.

Він додав, як йому відомо, на другий день повномасштабної війни вся команда Ані Лорак – більшість українців, зникла.

Зараз дивляться

– Команда поїхала в Україну… Не дивно, що всіма своїми справами вона зараз займається сама. Це має безглуздий вигляд, – наголосив Боднарчук.

Зазначив режисер і дружбу співачки з Філіпом Кіркоровим, наголосивши, що її він міг навчити лише колаборантству.

Згадав Олег й інших зірок, які народилися в Україні, як-от Наташа Корольова, Лоліта, Анжеліка Варум, Ігор Крутой, Йолка, Анна Седокова. Однак він зазначив, що ці почали свій шлях одразу з РФ.

– Для них Україна – це вінок на голові, борщ, сало та церква у селі. Все, що вони розуміють під поняттям Україна, це їхня колоритна прикраса, більше нічого. Це не Леся Українка, не Іван Франко, не Ліна Костенко. Це в принципі поверхневі люди, що ми від них чекаємо? Про них варто забути, історія їх також не пам’ятатиме, – підсумував режисер.

Фото: Олег Боднарчук