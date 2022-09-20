Співачка Ані Лорак, яка за час війни жодного разу не заявляла про те, що відбувається в Україні, перервала мовчання. Зірка вирішила нагадати про себе шанувальникам у Instagram, але нарвалася на критику.

Щоправда, назвати речі своїми іменами зрадниця не змогла – Лорак не назвала війну війною і не звинуватила у тисячах безневинних жертв Росію, як це робить увесь цивілізований світ та інші зірки.

– Я заплющую очі і подумки обіймаю кожного, хто читає ці рядки. Моє серце сповнене любов’ю, болем, співчуттям, страхом, тривогою. Сцена – моє життя. Я можу жити, коли дихаю одним повітрям із вами. Я співаю, поки мої пісні торкаються вашої душі, – підписала знімок зірка.

Артистка позує в чорній обтислій сукні, довгому піджаку на одному плечі та рукавичкою на руці. Лорак також закрила коментарі до своїх публікацій, щоби не наразитися на негативну реакцію.

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Однак зірку розкритикували у Facebook – аналогічна публікація зі сторінки артистки доступна для коментарів.

Їй нагадали, що вона відвернулася від своєї рідної країни, коли вона цього потребувала:

Ти заплющила свої очі на Україну та народ! Решта не має значення!

Втратила момент, Кароліно. А могла стати народною артисткою та підтримати рідну країну.

Не на часі твої пісні, не на часі ти сама.

Співай бункерному дідові – ти ж до нього бігла.

Творчість та кар’єра на кістках невинно закатованих та вбитих – браво!

Нагадаємо, що зрадниця не лише виїхала до Росії – Лорак організувала тур Європою, прикриваючись своїм українським паспортом. При цьому вона назвала себе найтитулованішою артисткою країни, заробляючи криваві гроші.