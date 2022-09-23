Режиссер и продюсер Олег Боднарчук высказался об украинских звездах-предателях. В частности речь идет об экс-подруге шоумена, певице Ани Лорак.

Олег упомянул ее тур по Европе, анонсируя который она назвала себя самой титулованной украинской певицей. Говорит, то, что ее концерты за границей отменили — ожидаемо, поскольку непонятно, кто придет на выступления.

— Россияне, которых там нет? Или украинцы, которым не нужны эти концерты? Это было неудачной идеей. Когда я прочитал ее недавний пост в Instagram, не понял, для чего он?.. Там нет ничего нового, никакой позиции. Ты можешь дать четкий ответ, который уже никому не нужен. Я когда прочитал этот пост, подумал, что его писал кто-то пьяный… Она сама себя в такие рамки загнала, — отметил продюсер.

Он добавил, насколько ему известно, на второй день полномасштабной войны вся команда Ани Лорак — большинство украинцев, исчезла.

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— Команда уехала в Украину… Неудивительно, что всеми своими делами она занимается сейчас сама. Это выглядит бестолково, — подчеркнул Боднарчук.

Отметил режиссер и дружбу певицы с Филиппом Киркоровым, подчеркнув, что ее он мог научить только коллаборантству.

Упомянул Олег и других звезд, которые родились в Украине, таких как Наташа Королева, Лолита, Анжелика Варум, Игорь Крутой, Елка, Анна Седокова. Однако он отметил, что эти начали свой путь сразу с РФ.

— Для них Украина — это венок на голове, борщ, сало и церковь в селе. Все, что они понимают под понятием Украина, это их колоритное украшение, больше ничего. Это не Леся Украинка, не Иван Франко, не Лина Костенко. Это в принципе поверхностные люди, чего мы от них ждет? О них стоит забыть, и история их также не будет помнить, — подытожил режиссер.

Фото: Олег Боднарчук