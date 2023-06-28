Донька Володимира та Олени Зеленських, 18-річна Олександра, навчається на юриста.

Як розповіла перша леді України, розмови про вибір майбутньої спеціальності для доньки тривали протягом п’яти років.

– Були різні варіанти від неї, якісь пропозиції від нас, ми все це обговорювали, і такі довгі в нас були дискусії. Це був один з наших варіантів, які ми їй пропонували. Але вона подавала документи на кілька спеціальностей, мала потім обрати одну з них і обрала юридичну, – сказала вона.

На думку Зеленської, донька обрала спеціальність дуже вдало, оскільки їй це подобається.

– Дивлюся на неї – їй це “заходить”, як-то кажуть. Це йде м’яко, без напруги, в неї виходить. Тому сподіваюся, що вона продовжить свою дорогу. Але ми не тиснули на неї. Я пам’ятаю, як у мене майже не було вибору під час вступу до вишу. І нам хотілося, щоби вона мала можливість розправити крила й обрати самостійно, – сказала перша леді.

Олена Зеленська не назвала виш, де навчається Олександра, однак відомо, що дівчина здобуває освіту в Україні.

Раніше президент розповідав, що його діти перебувають в Україні. За словами Зеленського, вони могли б виїхати за кордон, але це було б нечесно стосовно інших людей, чиї діти йдуть на фронт.