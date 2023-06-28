Дочь Владимира и Елены Зеленских, 18-летняя Александра, учится на юриста.

Как рассказала первая леди Украины, разговоры о выборе будущей специальности для дочери продолжались в течение пяти лет.

— Были разные варианты от нее, какие-то предложения от нас, мы все это обсуждали, и такие долгие у нас были дискуссии. Это был один из наших вариантов, которые мы ей предлагали. Но она подавала документы на несколько специальностей, должна была потом выбрать одну из них и выбрала юридическую, — сказала она.

По мнению Зеленской, дочь выбрала специальность очень удачно, поскольку ей это нравится.

— Смотрю на нее — ей это “заходит”, как говорится. Это идет мягко, без напряжения, у нее получается. Поэтому надеюсь, что она продолжит свою дорогу. Но мы не давили на нее. Я помню, как у меня почти не было выбора при поступлении в вуз. И нам хотелось, чтобы она имела возможность расправить крылья и выбрать самостоятельно, — сказала первая леди.

Елена Зеленская не назвала вуз, в котором учится Александра, однако известно, что девочка получает образование в Украине.

Ранее президент рассказывал, что его дети находятся в Украине. По словам Зеленского, они могли бы выехать за границу, но это было бы нечестно по отношению к другим людям, чьи дети идут на фронт.