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Ей это “заходит”: Зеленская рассказала, на кого учится дочь президента

28 июня 2023, 20:01
Валентина Чорна редактор ленты
Ей это “заходит”: Зеленская рассказала, на кого учится дочь президента

Дочь Владимира и Елены Зеленских, 18-летняя Александра, учится на юриста.

Как рассказала первая леди Украины, разговоры о выборе будущей специальности для дочери продолжались в течение пяти лет.

— Были разные варианты от нее, какие-то предложения от нас, мы все это обсуждали, и такие долгие у нас были дискуссии. Это был один из наших вариантов, которые мы ей предлагали. Но она подавала документы на несколько специальностей, должна была потом выбрать одну из них и выбрала юридическую, — сказала она.

По мнению Зеленской, дочь выбрала специальность очень удачно, поскольку ей это нравится.

— Смотрю на нее — ей это “заходит”, как говорится. Это идет мягко, без напряжения, у нее получается. Поэтому надеюсь, что она продолжит свою дорогу. Но мы не давили на нее. Я помню, как у меня почти не было выбора при поступлении в вуз. И нам хотелось, чтобы она имела возможность расправить крылья и выбрать самостоятельно, — сказала первая леди.

Елена Зеленская не назвала вуз, в котором учится Александра, однако известно, что девочка получает образование в Украине.

Ранее президент рассказывал, что его дети находятся в Украине. По словам Зеленского, они могли бы выехать за границу, но это было бы нечестно по отношению к другим людям, чьи дети идут на фронт.

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Источник
РБК-Украина
Теги
Владимир Зеленский Елена Зеленская Университет
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