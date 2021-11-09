Голлівудська акторка Сальма Гаєк розповіла, що у її лондонському будинку живуть привиди.

Сама зірка їх не бачила, проте з паранормальними явищами зіштовхувався її персонал та дочка Валентина.

– Я їх не бачила, але хтось начебто не хотів у нашому домі більше працювати: піаніно грає само собою, ти не підеш на третій поверх, бо світло вмикається і гасне, двері та вікна самі відчинялися та зачинялися. Я поставилася до цього з недовірою і сказала, що когось приведу. Навіть, якщо це неправда, їм психологічно стане спокійно від думки, що все закінчилося, – розповіла Сальма.

Спочатку акторка поставилася до цього досить скептично, але потім запросила до будинку медіума. Він виявивив близько 20 привидів у будівлі.

Фахівцю з паранормальних явищ не вдалося вигнати всіх привидів.

Медіум заявив, що вони живуть тут довше, ніж родина Гаєк, тому і мають право залишатися у будинку.

– Він сказав, що один із привидів – дух черниці, і він мешкає тут дуже давно. Медіум наполіг на тому, що у цієї черниці хороша енергія, і вона лишиться у будинку, – додала акторка.

А ось чоловік Сальми, французький мільярдер Франсуа-Анрі Піно, не вірить у привидів. Розповіді дружини і дочки він вважає нісенітницями.