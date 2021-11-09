Голливудская актриса Сальма Хайек рассказала, что в ее лондонском доме живут привидения.

Сама звезда их не видела, однако с паранормальными явлениями сталкивался ее персонал и дочь Валентина.

— Я их не видела, но кто-то вроде бы не хотел в нашем доме больше работать: пианино играет само по себе, ты не пойдешь на третий этаж, потому что свет включается и гаснет, двери и окна сами открывались и закрывались. Я отнеслась к этому с недоверием и сказала, что кого-нибудь приведу. Даже если это неправда, по крайней мере, им психологически станет спокойно от мысли, что все закончилось, — рассказала Сальма.

Сначала актриса отнеслась к этому достаточно скептически, но затем пригласила в дом медиума. Он обнаружил около 20 привидений в здании.

Специалисту по паранормальным явлениям не удалось изгнать всех привидений.

Медиум заявил, что они живут здесь дольше семьи Хайек, поэтому и имеют право оставаться в доме.

– Он сказал, что одно из привидений – дух монахини, и он живет здесь очень давно. Медиум настоял на том, что у этой монахини хорошая энергия, и она останется в доме, — добавила актриса.

А вот муж Сальмы, французский миллиардер Франсуа-Анри Пино, не верит в привидений. Рассказы жены и дочери он считает чушью.