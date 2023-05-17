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Їх було троє: Аліна Паш розповіла про п’яні домагання у поїзді

17 Травня 2023, 17:11
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Аліна Паш

Українська співачка Аліна Паш розповіла про домагання, з якими вона зіткнулася в студентські роки. Це сталося в купе поїзда, і на той момент зірці було лише 19 років.

Аліна їхала додому на Закарпаття з Києва, і її попутниками в купе були троє чоловіків.

– Вони були напідпитку і гуляли пізно вночі, обговорюючи неприємні теми. Вони не фільтрували теми, незважаючи на мою присутність. Кілька разів намагалася зменшити тон, але у відповідь отримувала агресію і чіпляння, – зізналася Паш.

Артистка уточнила, що купе було зачиненим, і на крики прийшла провідниця, яка після умовлянь відчинити двері також зіткнулася з домаганням.

– Ми пішли з того пекла, і решту дороги я провела у неї. Страшно подумати про інші варіанти розвитку подій, і скільки разів та жінка стикалася з такими ситуаціями, – розмірковує зірка.

На тлі подібного травматичного досвіду жінки відчувають стрес щоразу, як сідають у поїзд. Співачка також нагадала про правову систему в країні, яка далеко не ідеальна, і сексуальні злочини залишаються безкарними.

Раніше Меган Фокс розповіла про свій психічний розлад – як виявилося, у зірки дисморфія тіла. Меган ніколи не любила своє тіло, і розуміє, що боротиметься з цим до кінця своїх днів.

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Теги
Аліна Паш Укрзалізниця
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