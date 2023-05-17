Шоу-бизнес Технологии Авто Отдых Праздники в Украине Астрология Лайфхаки Поддержать Видео
Фото Персоны

Их было трое: Алина Паш рассказала о пьяных домогательствах в поезде

17 мая 2023, 17:11
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Аліна Паш

Украинская певица Алина Паш рассказала о домогательствах, с которыми она столкнулась в студенческие годы. Это произошло в купе поезда, и на тот момент звезде было всего 19 лет. 

Алина ехала домой на Закарпатье из Киева, и ее попутчиками в купе было трое мужчин.
— Они были подвыпившими и гуляли поздней ночью, обсуждая неприятные темы. Они не фильтровали темы, невзирая на мое присутствие. Несколько раз пыталась сбавить тон, но в ответ получала агрессию и приставания, — призналась Паш.
Артистка уточнила, что купе было закрытым, и на крики пришла проводница, которая после уговоров открыть дверь также столкнулась с домогательством.
— Мы ушли из того ада, и оставшуюся дорогу я провела у нее. Страшно подумать о других вариантах развития событий, и сколько раз та женщина сталкивалась с такими ситуациями, — размышляет звезда.

На фоне подобного травматического опыта женщины испытывают стресс каждый раз, как садятся в поезд. Певица также напомнила о правовой системе в стране, которая далеко не идеальна, и сексуальные преступления остаются безнаказанными.

Ранее Меган Фокс рассказала о своем психическом расстройстве — как оказалось, у звезды дисморфия тела. Меган никогда не любила свое тело, и понимает, что будет бороться с этим до конца своих дней.

Читайте также:
Брук ШилдсЯ не дралась, а просто замерла: Брук Шилдс призналась, что пережила сексуальное насилие

Теги
Алина Паш Укрзализныця
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь