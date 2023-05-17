Их было трое: Алина Паш рассказала о пьяных домогательствах в поезде

Украинская певица Алина Паш рассказала о домогательствах, с которыми она столкнулась в студенческие годы. Это произошло в купе поезда, и на тот момент звезде было всего 19 лет.

Алина ехала домой на Закарпатье из Киева, и ее попутчиками в купе было трое мужчин.

— Они были подвыпившими и гуляли поздней ночью, обсуждая неприятные темы. Они не фильтровали темы, невзирая на мое присутствие. Несколько раз пыталась сбавить тон, но в ответ получала агрессию и приставания, — призналась Паш.

Артистка уточнила, что купе было закрытым, и на крики пришла проводница, которая после уговоров открыть дверь также столкнулась с домогательством.

— Мы ушли из того ада, и оставшуюся дорогу я провела у нее. Страшно подумать о других вариантах развития событий, и сколько раз та женщина сталкивалась с такими ситуациями, — размышляет звезда.

На фоне подобного травматического опыта женщины испытывают стресс каждый раз, как садятся в поезд. Певица также напомнила о правовой системе в стране, которая далеко не идеальна, и сексуальные преступления остаются безнаказанными.

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