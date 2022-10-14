Музичний продюсер Національного відбору на Євробачення 2023 Дмитро Шуров (Pianoбой) в ексклюзивному інтерв’ю Фактам ICTV розповів про цьогорічний відбір на конкурс, а також дав поради майбутнім учасникам.

– Дмитре, на якому етапі зараз Нацвідбір до Євробачення 2023? Скільки охочих вже подали заявки для участі у конкурсі?

– Зараз ми знаходимося на фінішній стадії прийому заявок. Залишаються лічені дні, години, і багато українських музикантів, з якими я на зв’язку, доробляють свої заявки, пісні і подають їх. При цьому десь 150 заявок вже є. Хоча з одного боку, цей відбір є дуже складним через війну, музикантам доводиться підіймати себе фактично з емоційного дна, і у всіх великі проблеми з мотивацією. Хоча дуже багато музикантів зараз за кордоном, я кажу про дівчат здебільшого. Це теж є якоюсь новою реальністю. Я працюю перший рік продюсером відбору, але я не думаю, що колись наш відбір зіштовхувався з такими труднощами.

Зараз дивляться

Тим не менше – дуже багато крутих заявок і українською, і англійською. Багато цікавих ідей, і я впевнений, що наш фінал цьогорічний, незважаючи ні на що, буде дуже цікавим і відкриє Україні, як завжди, нові імена і таланти. Я дуже вдячним всім музикантам, які незважаючи ні на що, все-таки змогли це зробити. Змогли уявити себе людиною, яка представить Україну за кордоном у такі складні часи. Тому що ми не просто відправляємо пісню і не просто музиканта. Зараз сьогоднішній український настрій, наш дух, і найголовніше – приклад сучасної світової музики, яка створена тут в Україні.

– Чи можете озвучити, хто з відомих виконавців подав заявки на участь у Нацвідборі 2023?

– Я зможу сказати після оголошення лонглисту. Я не вважаю зараз адекватним оголошувати імена. Тому що є відомі артисти, є менш відомі.

Мені дуже хочеться, щоб боротьба була рівною. Щоб всі мали рівні шанси.

Тому зараз, при всьому бажанні, коли спілкуєшся з артистами, то дуже хочеться відкрити світові ці пісні. Тим не менше, згідно з правилами конкурсу, ми почуємо ці пісні лише у фіналі. Ніщо не може бути оприлюднено до фіналу, який відбудеться у грудні. Тому давайте наберемося терпіння і почекаємо. Можу лише сказати, що є артисти абсолютно різних жанрів. Є багато лірики, звичайно, тому що всім нам сумно і всі ми переживаємо. Але є і речі, які не напряму пов’язані з війною, а просто передають певну музичну свободу, яка притаманна українцям.

– Як проходитиме Нацвідбір, з огляду на війну в Україні? Це буде онлайн?

– Це питання скоріше до оргкомітету і до Суспільного. Тому що я займаюся музичною складовою. Але ви знаєте, що все змінюється постійно. Я дуже сподіваюся, що все відбудеться так, як заплановано. А планується один фінал, який відбудеться в середині грудня, пройде в прямому ефірі. Сподіваюся, що ми всі матимемо змогу його побачити і проголосувати. У цьому році журі визначається голосуванням на сайті Суспільного, і на мою думку, це теж дуже класне нововведення.

– На вашу думку, яким має бути виконавець, який представлятиме Україну на Євробаченні 2023?

– Мені дуже хотілося б, щоб це було дві речі. По-перше, щоб цей трек дійсно відображав настрій України, в якому вона зараз знаходиться. Тому що ми маємо дуже потужну надію, ми нічого не боїмося, ми маємо що сказати світові, ми є свіжою, новою нацією, яка не є частинкою старої Європи, а є частинкою нової. І мені дуже хотілося б, щоб це був трек, який всіх здивує і дасть світу частинку нашої свободи.

З іншого боку, я мрію, і це моя власна мрія як музичного продюсера, щоб це був артист і пісня, яка вже зараз буде частиною світової культури. Яка може звучати просто у людей в плейлистах. Виступати на світових фестивалях. Не через хайп, не через те, що вона є частиною якогось тренду, а просто хороша музика, просто класна пісня, яка буде жити довго – і зараз, і після перемоги, і далі. Мені б дуже хотілося, щоб Україна відправила саме такого артиста.

Так, Євробачення – це конкурс певних форматів, але в нього було багато винятків. Наприклад, Сальвадор Собрал із Португалії, Джамала є також винятками формату. І Україна зараз має змогу через величезну увагу до нас диктувати ці певні тренди. Диктувати ці формати. Тому я дуже хочу, щоб поїхав артист, який вже зараз може бути сучасною частинкою світової музики.

– Посада “музичний продюсер Нацвідбору Євробачення” – відповідальна посада. Яке ваше головне завдання?

– Наскільки я в курсі й спілкувався з попередніми продюсерами – Костянтином Меладзе та Русланом Квінтою, то зараз в мене абсолютно інша роль. Вона достатньо безпрецедентна. Тому що мені не стільки доводиться відслуховувати заявки, які люди присилають, скільки мотивувати музикантів. Які зможуть зараз, в ці важкі часи себе підняти з емоційного дна та створити щось. Тому що це дуже важко.

Я і сам, як музикант, мені теж важко. Я фактично за місяці війни не написав жодної повноцінної пісні. Пісні, які виходять у мене – написані до війни. Більшість музикантів є інтровертами. Вони просто як у мушлі закриваються, і з ними важко працювати.

Тим не менше, я вважаю цей відбір вдалим, тому що нам вдалося знайти декілька дуже талановитих музикантів, про яких люди ще не знають. Вони створили дуже круті пісні, у тому числі англійською мовою, і я дуже сподіваюся, що люди відкриють для себе абсолютно нову музику на цьому відборі.

– Ні для кого не секрет, що у нас майже жодний відбір до Євробачення не проходив без скандалів. На вашу думку, чи можливо їх уникнути?

– Чи можна підготуватися до скандалів? Не можна. Тому що скандали і зашквари прилітають із тих місць, звідки ти ніколи їх не чекаєш. Я порушував ці питання багато разів, і ми спілкувалися з Суспільним ще на початковій стадії роботи. Ми максимально перестраховуємося з усіх боків. Ми перевіряємо конкурсантів, перевіряємо пісні. Фактично це такий міні-Пентагон, який працює в цьому році.

Бо нам всім дуже хочеться, щоб цей відбір все ж таки був сконцентрований на музиці, на пісні, на артистах. На меседжах, які люди хочуть донести, а не на тому, що оточує весь цей хайп. Суспільство наше є дуже роздратованим зараз. Я це прекрасно розумію. Люди знаходяться на межі нервового зриву, і для того, щоб все пройшло гладко, нам треба зробити багато роботи. Я сподіваюся, що все буде добре в цьому році.

– Одна з новацій цьогорічного відбору – журі обиратимуть українці. Які ще новації, з огляду на війну, можуть бути?

– Усі правила вже оголошені й змінюватися не будуть. Так, журі будуть визначені людьми голосуванням на сайті Суспільного. Але мені здається, що найголовніша інновація, і не тільки у питанні Євробачення, але і в багатьох інших сферах сучасної України, має бути, що просто люди якісно зробили свою роботу. Давайте просто відповідально ставитися до того, що ми робимо, і мені здається, що це найголовніший секрет успіху в будь-якій сфері.

Відбір буде складатися лише з фіналу, тобто 10-12 учасників виступлять лише один раз. Фактично наша мета – зробити так, щоб із першого разу все пройшло прекрасно. Щоб бали порахували адекватно, щоб журі були компетентні. Просто треба якісно зробити роботу, і все у нас вийде. Я дуже сподіваюся на це.

– Що б ви порадили молодим виконавцям? На що звернути увагу? Як перемогти?

– Потрібно мати дуже сильне бажання в першу чергу, і потрібно розуміти, що ти представляєш цілу країну. Це величезна честь, і це дуже великий шанс зробити щось у цьому світі. Змінити його, показати щось таке, чого люди не бачили. Якщо виходити з заявок, які я прослуховую щодня, то мені хотілося б, щоб люди більше надсилали пісень англійською. Тому що в нас чимало людей прекрасно володіють англійською, і якщо ти хочеш передати меседж всьому світові, то маєш це зробити мовою, яку люди зрозуміють скрізь.

Це не означає, що в пісні не може бути фрагментів української культури, можливо, натяки на народну пісню, якісь чисто наші мелодії. Тому що є така річ, як українська мелодика. Але я вважаю, що це має бути трек, великий відсоток якого англійською, і бажання має бути. Тим більше в наш час, коли щире бажання може багато що змінити.

– Як ви ставитеся до того, що Євробачення 2023 буде не в Україні?

– Україна є частиною цивілізованого світу. Це саме те, за що ми боремося. Я не бачу ніякої проблеми, щоб ми туди поїхали, перемогли знову і привезли Євробачення в Україну після перемоги. Велика Британія – це країна, яка з самого початку дуже нас підтримує. Мені здається, що це прекрасне місце для того, щоб ми знову показали себе якнайкраще.

На жаль, дійсно в Україні зараз проводити Євробачення абсолютно неможливо. Та це не означає, що ми не можемо взяти крутий трек, крутого артиста, приїхати туди, ще раз усіх розірвати і привезти Євробачення додому після перемоги.

Фото: Роман Зубарєв