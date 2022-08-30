Співак Дмитро Шуров (Pianoбой), який став офіційним музичним продюсером Нацвідбору на Євробачення 2023, пояснив, чому проведення міжнародного пісенного конкурсу в Україні було б несправедливим.

Музикант сказав, що був би радий, якби захід провели у Харкові чи Миколаєві, проте наразі такої можливості в нас немає.

– Наша країна – це єдине ціле. Маючи міста, в яких обстріли трапляються щодня, ми не можемо при цьому обрати якесь інше місто, збудувати там ілюзорно безпечний регіон, я думаю, що це неможливо. Думаю, це буде несправедливо, – зазначив Дмитро.

Вважає, що ми зможемо провести в Україні Євробачення чи будь-який інший захід, коли в країні не буде війни, люди житимуть у безпеці і розумітимуть, що в них адекватне майбутнє.

Зараз дивляться

– Велика Британія наш партнер, і всі це розуміють. З Джонсоном чи без нього – вони наші друзі. Тому я думаю, що Велика Британія дуже круто підтримуватиме українського учасника, яким би він не був, і це дуже важливо, – підсумував Шуров.

Нагадаємо, 17 серпня в Україні стартував нацвідбір на Євробачення 2023, це означає, що всі охочі можуть подати заявку до 15 жовтня.

Вже у грудні стане відомо, хто представить нашу країну на конкурсі.

Фото: Дмитро Шуров