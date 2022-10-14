Музыкальный продюсер Национального отбора на Евровидение 2023 Дмитрий Шуров (Pianoбой) в эксклюзивном интервью Фактам ICTV рассказал о нынешнем отборе на конкурс, а также дал советы будущим участникам.

– Дмитрий, на каком этапе сейчас Нацотбор на Евровидение 2023? Сколько желающих уже подали заявки на участие в конкурсе?

– Сейчас мы находимся на финишной стадии приема заявок. Остаются считанные дни, часы, и многие украинские музыканты, с которыми я на связи, дорабатывают свои заявки, песни и подают их. При этом около 150 заявок уже есть. Хотя с одной стороны, этот отбор очень сложен из-за войны, музыкантам приходится поднимать себя фактически с эмоционального дна, и у всех большие проблемы с мотивацией. Хотя очень много музыкантов сейчас за границей, я говорю о девушках в основном. Это тоже какая-то новая реальность. Я работаю первый год продюсером отбора, но я не думаю, что когда-то наш отбор сталкивался с такими трудностями.

Сейчас смотрят

Тем не менее – очень много крутых заявок и на украинском, и на английском. Много интересных идей, и я уверен, что наш финал нынешний, несмотря ни на что, будет очень интересным и откроет Украине, как всегда, новые имена и таланты. Я очень благодарен всем музыкантам, которые несмотря ни на что, все-таки смогли это сделать. Смогли представить себя человеком, который представит Украину за границей в столь сложные времена. Потому что мы не просто отправляем песню и не просто музыканта. Сейчас сегодняшнее украинское настроение, наш дух, и самое главное – пример современной мировой музыки, созданной здесь в Украине.

— Можете сказать, кто из известных исполнителей подал заявки на участие в Нацотборе 2023?

– Я смогу сказать после объявления лонглиста. Я не считаю сейчас адекватным объявлять имена. Потому что есть известные артисты, есть менее известные.

Мне очень хочется, чтобы борьба была равной. Чтобы все имели равные шансы.

Поэтому сейчас, при всем желании, когда общаешься с артистами, очень хочется открыть миру эти песни. Тем не менее, согласно правилам конкурса, мы услышим эти песни только в финале. Ничто не может быть обнародовано до финала, который состоится в декабре. Поэтому давайте наберемся терпения и подождем. Могу только сказать, что есть артисты совершенно разных жанров. Есть много лирики, конечно, потому что всем нам грустно и все мы переживаем. Но есть и вещи, которые напрямую не связаны с войной, а просто передают определенную музыкальную свободу, которая присуща украинцам.

– Как пройдет Нацотбор, учитывая войну в Украине? Это будет онлайн?

– Это вопрос скорее к оргкомитету и к Суспільному. Потому что я занимаюсь музыкальной составляющей. Но вы знаете, что все меняется постоянно. Я надеюсь, что все произойдет так, как запланировано. А планируется один финал, который состоится в середине декабря, пройдет в прямом эфире. Надеюсь, что мы все сможем его увидеть и проголосовать. В этом году жюри определяется голосованием на сайте Суспільного, и по моему мнению, это тоже очень классное нововведение.

– По вашему мнению, каким должен быть исполнитель, который будет представлять Украину на Евровидении 2023?

– Мне бы очень хотелось, чтобы было две вещи. Во-первых, чтобы этот трек действительно отражал настроение Украины, в котором она сейчас находится. Потому что у нас очень мощная надежда, мы ничего не боимся, у нас есть что сказать миру, мы свежая, новая нация, которая не является частью старой Европы, а является частью новой. И мне очень хотелось бы, чтобы это был трек, который всех удивит и даст миру частицу нашей свободы.

С другой стороны, я мечтаю, и это моя собственная мечта как музыкального продюсера, чтобы это был артист и песня, которая сейчас будет частью мировой культуры. Которая может звучать прямо у людей в плейлистах. Выступать на мировых фестивалях. Не из-за хайпа, не из-за того, что она часть какого-то тренда, а просто хорошая музыка, просто классная песня, которая будет жить долго – и сейчас, и после победы, и дальше. Мне очень хотелось бы, чтобы Украина отправила именно такого артиста.

Да, Евровидение – это конкурс определенных форматов, но у него было много исключений. К примеру, Сальвадор Собрал из Португалии, Джамала являются также исключениями формата. И у Украины сейчас есть возможность из-за огромного внимания к нам диктовать эти определенные тренды. Диктовать эти форматы. Поэтому я очень хочу, чтобы поехал артист, который уже сейчас может быть современной частицей мировой музыки.

– Должность “музыкальный продюсер Нацотбора Евровидения” – ответственная должность. Какая ваша главная задача?

– Насколько я в курсе и общался с предыдущими продюсерами – Константином Меладзе и Русланом Квинтой, то сейчас у меня совершенно другая роль. Она достаточно беспрецедентна. Потому что мне не столько приходится отслушивать заявки, которые люди присылают, сколько мотивировать музыкантов. Которые смогут сейчас в эти трудные времена себя поднять с эмоционального дна и создать что-то. Потому что это очень тяжело.

Я и сам, как музыкант, мне тоже тяжело. Я фактически за месяц войны не написал ни одной полноценной песни. Песни, которые у меня выходят, написаны до войны. Большинство музыкантов являются интровертами. Они просто как в ракушке закрываются, и с ними тяжело работать.

Тем не менее я считаю этот отбор удачным, потому что нам удалось найти несколько очень талантливых музыкантов, о которых люди еще не знают. Они создали очень крутые песни, в том числе на английском языке, и я очень надеюсь, что люди откроют для себя совершенно новую музыку на этом отборе.

– Ни для кого не секрет, что у нас практически ни один отбор на Евровидение не проходил без скандалов. По-вашему, возможно ли их избежать?

– Можно ли подготовиться к скандалам? Нельзя. Потому что скандалы и зашквары прилетают из тех мест, откуда ты никогда их не ждешь. Я поднимал эти вопросы много раз, и мы общались с Суспільним еще на начальной стадии работы. Мы максимально перестраховываемся со всех сторон. Мы проверяем конкурсантов, проверяем песни. Фактически это такой мини-Пентагон, работающий в этом году.

Потому что всем нам очень хочется, чтобы этот отбор все же был сконцентрирован на музыке, на песне, на артистах. На месседжах, которые люди хотят донести, а не на том, что окружает весь этот хайп. Общество наше очень раздраженное сейчас. Я это прекрасно понимаю. Люди находятся на грани нервного срыва, и для того, чтобы все прошло гладко, нам нужно сделать много работы. Я надеюсь, что все будет хорошо в этом году.

– Одна из новаций отбора этого года – жюри будут выбирать украинцы. Какие еще новации, учитывая войну, могут быть?

– Все правила уже объявлены и меняться не будут. Да, жюри будут определены людьми голосованием на сайте Суспільного. Но мне кажется, что самая главная инновация, и не только в вопросе Евровидения, но и во многих других сферах современной Украины, должна быть, что просто люди качественно сделали свою работу. Давайте просто ответственно относиться к тому, что мы делаем, и мне кажется, что это самый главный секрет успеха в любой сфере.

Отбор будет состоять только из финала, то есть 10-12 участников выступят только один раз. Фактически наша цель сделать так, чтобы с первого раза все прошло прекрасно. Чтобы баллы посчитали адекватно, чтобы жюри были компетентны. Просто нужно качественно сделать работу, и все у нас получится. Я очень надеюсь на это.

– Что бы вы посоветовали молодым исполнителям? На что направить внимание? Как победить?

– Нужно очень сильное желание в первую очередь, и нужно понимать, что ты представляешь целую страну. Это огромная честь, и это очень большой шанс сделать что-нибудь в этом мире. Изменить его, показать что-то такое, чего люди не видели. Если исходить из заявок, которые я прослушиваю каждый день, то мне хотелось бы, чтобы люди больше присылали песни на английском. Потому что у нас многие прекрасно владеют английским, и если ты хочешь передать месседж всему миру, то должен сделать это на языке, который люди поймут везде.

Это не значит, что в песне не может быть фрагментов украинской культуры, возможно, намеки на народную песню, чисто наши мелодии. Потому что есть такая вещь как украинская мелодика. Но я считаю, что это должен быть трек, большой процент которого на английском, и желание должно быть. Тем более в наше время, когда искреннее желание может многое изменить.

– Как вы относитесь к тому, что Евровидение 2023 будет не в Украине?

– Украина является частью цивилизованного мира. Это именно то, за что мы боремся. Я не вижу никакой проблемы, чтобы мы туда поехали, победили снова и привезли Евровидение в Украину после победы. Великобритания – это страна, которая с самого начала очень нас поддерживает. Мне кажется, что это прекрасное место для того, чтобы мы снова показали себя как можно лучше.

К сожалению, действительно, в Украине сейчас проводить Евровидение абсолютно невозможно. Но это не значит, что мы не можем взять крутой трек, крутого артиста, приехать туда, еще раз разорвать и привезти Евровидение домой после победы.

Фото: Роман Зубарев