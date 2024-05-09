Mustii (Томас Мустин)

Бельгию на Евровидении 2024 представляет певец и шоумен Mustii (настоящее имя — Томас Мустин). Он выступил во втором полуфинале с песней Before the Party’s Over.
Что известно о представителе Бельгии Mustii на Евровидении 2024 и о чем его конкурсная песня — далее в материале.
Кто такой Mustii: биография
33-летний Томас Мустин является не только певцом, но и автором, композитором и актером, известным множеством ролей в театре, на телевидении и в постановках Netflix, включая популярные бельгийские сериалы La Trêve, Un Petit Boulot и L’Echange des Princesses.
На счету артиста три альбома, успешные гастроли и победа в номинации Открытие года на D6bels Music Awards. Первый сольный концерт Томаса состоялся в 2016 году.
В 2023 году стало известно, что Mustii вернется в качестве постоянного судьи на Drag Race Belgique, 2-й сезон. По этому случаю он совершил свой каминг-аут.
В августе стало известно, что музыкант отправится на Евровидение 2024. К слову, Бельгия стала первой страной, которая объявила своего представителя.
Перевод песни Mustii — Before the Party’s Over
До окончания вечеринки
Все, чего мы хотим — сиять в лунном свете
Мы уверены, что с детьми все в порядке?
Или просто притворяемся крутыми?
Смотри, как оно угасает, время от времени будет больно
Еще одну рюмку, и мне станет хорошо.
Ты живое доказательство.
Ты все еще играешь по правилам?
Или нарушаешь их?
Я вижу всю твою боль (До конца вечеринки)
В твоих движениях
Они говорили нам о рае, когда мы были с глазу на глаз
Но я едва выдерживаю ночь
Ты тоже об этом думаешь?
Ты все еще играешь по правилам?
Или нарушаешь их?
Я вижу всю твою боль (До конца вечеринки)
В твоих движениях
В твоих движениях (Ой-ой-ой-ой-ой)
Моя душа горит
Сегодня я буду действовать
Моя душа горит
Сегодня я буду отрываться
Моя душа горит
Сегодня я буду действовать
Моя душа горит
До конца вечеринки (Моя душа горит, сегодня я буду действовать)
До конца вечеринки (Моя душа горит, сегодня я оторвусь)
До конца вечеринки (Моя душа горит, сегодня я буду действовать)
До конца вечеринки (Моя душа горит, сегодня я оторвусь)
До конца вечеринки (Моя душа горит, сегодня я буду действовать)
До конца вечеринки (Моя душа горит, сегодня я оторвусь)
До конца вечеринки (Моя душа горит, сегодня я буду действовать)
До конца вечеринки (Моя душа горит, сегодня я оторвусь)