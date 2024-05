Mustii (Томас Мустин)

Бельгию на Евровидении 2024 представляет певец и шоумен Mustii (настоящее имя — Томас Мустин). Он выступил во втором полуфинале с песней Before the Party’s Over.

Что известно о представителе Бельгии Mustii на Евровидении 2024 и о чем его конкурсная песня — далее в материале.

Кто такой Mustii: биография

33-летний Томас Мустин является не только певцом, но и автором, композитором и актером, известным множеством ролей в театре, на телевидении и в постановках Netflix, включая популярные бельгийские сериалы La Trêve, Un Petit Boulot и L’Echange des Princesses.

На счету артиста три альбома, успешные гастроли и победа в номинации Открытие года на D6bels Music Awards. Первый сольный концерт Томаса состоялся в 2016 году.

В 2023 году стало известно, что Mustii вернется в качестве постоянного судьи на Drag Race Belgique, 2-й сезон. По этому случаю он совершил свой каминг-аут.

В августе стало известно, что музыкант отправится на Евровидение 2024. К слову, Бельгия стала первой страной, которая объявила своего представителя.

Перевод песни Mustii — Before the Party’s Over

До окончания вечеринки

Все, чего мы хотим — сиять в лунном свете

Мы уверены, что с детьми все в порядке?

Или просто притворяемся крутыми?

Смотри, как оно угасает, время от времени будет больно

Еще одну рюмку, и мне станет хорошо.

Ты живое доказательство.

Ты все еще играешь по правилам?

Или нарушаешь их?

Я вижу всю твою боль (До конца вечеринки)

В твоих движениях

Они говорили нам о рае, когда мы были с глазу на глаз

Но я едва выдерживаю ночь

Ты тоже об этом думаешь?

Ты все еще играешь по правилам?

Или нарушаешь их?

Я вижу всю твою боль (До конца вечеринки)

В твоих движениях

В твоих движениях (Ой-ой-ой-ой-ой)

Моя душа горит

Сегодня я буду действовать

Моя душа горит

Сегодня я буду отрываться

Моя душа горит

Сегодня я буду действовать

Моя душа горит

До конца вечеринки (Моя душа горит, сегодня я буду действовать)

До конца вечеринки (Моя душа горит, сегодня я оторвусь)

До конца вечеринки (Моя душа горит, сегодня я буду действовать)

До конца вечеринки (Моя душа горит, сегодня я оторвусь)

До конца вечеринки (Моя душа горит, сегодня я буду действовать)

До конца вечеринки (Моя душа горит, сегодня я оторвусь)

До конца вечеринки (Моя душа горит, сегодня я буду действовать)

До конца вечеринки (Моя душа горит, сегодня я оторвусь)

Mustii — Before the Party’s Over: видео выступления на Евровидении 2024