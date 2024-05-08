7 травня в Мальме відбувся перший півфінал Євробачення 2024, у результаті якого стала відома перша десятка фіналістів. Після оголошення результатів між учасниками відбулося жеребкування, у результаті якого стало відомо, коли у фіналі Євробачення 2024 виступлять Alyona Alyona і Jerry Heil.

Під яким номером виступить Україна у фіналі Євробачення 2024

Десять перших фіналістів уже дізналися, в якій частині фіналу пісенного конкурсу вони виступлять 11 травня. Також декому випав вибір продюсера, що був запроваджений цьогоріч уперше. Саме його під час жеребкування витягли українки Alyona Alyona та Jerry Heil.

Ця позиція означає, що продюсери Євробачення самі визначать номер участі країн, яким вона дісталася. Їхні виступи розставлять так, щоб фінал вийшов динамічним.

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Порядок виступів у фіналі Євробачення 2024 на цей момент:

Перша половина фіналу (13 виступів) – Литва, Ірландія, Люксембург.

Друга половина фіналу (з 13 до 26 виступу) – Кіпр, Словенія та Фінляндія.

Вибір продюсера – Україна, Сербія, Хорватія та Португалія. Можуть виступити як у першій, так і в другій частині шоу.

Другий півфінал Євробачення 2024 відбудеться 9 травня.