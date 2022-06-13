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Україна розпочала підготовку до Євробачення 2023: розглядають кілька локацій

13 Червня 2022, 15:06
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Україна розпочала підготовку до Євробачення 2023: розглядають кілька локацій
Джерело: Depositphotos

Україна вже розпочинає підготовку фіналу міжнародного пісенного конкурсу Євробачення 2023. Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента України Кирило Тимошенко.

Політик зазначив, що головне питання для нас та Європейського мовного союзу – безпека. Також він зазначив, що ми показуємо світові свою відкритість, гостинність та вміння реалізовувати масштабні проєкти.

– Міністерство оборони та міністерство внутрішніх справ України спочатку інтегровані в роботу над підготовкою до Євробачення 2023, – зазначив Тимошенко.

Для того щоб забезпечити зручну логістику, а головне – безпеку, розглядаються різні локації. Які саме – поки що не відомо.

Зараз дивляться

– Ми вдячні за шалену підтримку європейських партнерів. Наразі ми захищаємо не лише свою землю, а й весь цивілізований та демократичний світ, – додав Тимошенко.

Зазначимо, що Євробачення 2023 пройде в Україні завдяки перемозі гурту Kalush Orchestra на Євробаченні 2022. Музичний колектив представляв нашу країну з піснею Stephania, яка набула популярності в усьому світі.

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