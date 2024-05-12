У Мальме завершився фінал Євробачення 2024. У ньому брало участь 25 країн – усі вони представили яскраві та ефектні номери. Кожен представник чимось запам’ятався, а тому в кожного глядача з’явилися свої фаворити і навпаки.

Меми про фінал Євробачення 2024

Номери учасників були різними, а оскільки українці без гумору не можуть, то за допомогою смішних фото та відео вони поділилися своїми враженнями. Факти ICTV зібрали найкращі меми про фінал Євробачення 2024 – дивіться їх далі.