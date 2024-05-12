У Мальме завершився фінал Євробачення 2024. У ньому брало участь 25 країн – усі вони представили яскраві та ефектні номери. Кожен представник чимось запам’ятався, а тому в кожного глядача з’явилися свої фаворити і навпаки.
Меми про фінал Євробачення 2024
Номери учасників були різними, а оскільки українці без гумору не можуть, то за допомогою смішних фото та відео вони поділилися своїми враженнями. Факти ICTV зібрали найкращі меми про фінал Євробачення 2024 – дивіться їх далі.
Букмекери після того, як вони сказали, що виграє Хорватія, а Україна буде на шостому місці#Євробачення #Євробачення2024#Eurovision #Eurovision2024 pic.twitter.com/kHMRj6mkjO
— Amsi (@I_Amsi_I) May 11, 2024
Це я дивлюсь оголошення результатів #Eurovision2024 #Eurovision #євробачення #євробачення2024 pic.twitter.com/J4QIRxubjz
— Alina Kalyna (@Kor_alin) May 11, 2024
#Eurovision2024 #Eurovision #євробачення #євробачення2024
Фінал Євробачення в чотирьох картинках: pic.twitter.com/mKBykzjdiK
— Alina Kalyna (@Kor_alin) May 11, 2024
Я:
вмикаю світло на кухні.
Павук і тарган:
ВАМ ПАДСКАЗАТЬ ЧТОТА, ЖЄНЩІНА, НУЖНА ПАДСКАЗКА? #Eurovision #Eurovision2024 #євробачення #Євробачення2024 pic.twitter.com/T8VCuHECUr
— Alina Kalyna (@Kor_alin) May 11, 2024
тільки не списуй слово в слово#євробачення2024 #євробачення pic.twitter.com/1L6DIX6aHh
— альона ностальгія ???? (@ablueberrywitch) May 11, 2024
Ірина Білик на конкурсі Євробачення від Іспанії. Виглядає неперевершено. #Eurovision2024 #Eurovision #євробачення #євробачення2024 pic.twitter.com/2DECJoKrqS
— Alina Kalyna (@Kor_alin) May 11, 2024
оригінал нікчемна пародія#Євробачення2024 #Євробачення pic.twitter.com/KJWyrEJ0DO
— AnnKleker (@AnnKleker2) May 11, 2024
Який травень і без шашликів? #Eurovision #eurovision2024 #євробачення #євробачення2024 pic.twitter.com/9q8bGZ6YKL
— Alina Kalyna (@Kor_alin) May 11, 2024
#Eurovision #Eurovision2024 #євробачення #євробачення2024
Вкрали шубу. Ще й перефарбували. pic.twitter.com/grdf2ePitD
— Alina Kalyna (@Kor_alin) May 11, 2024
#Eurovision2024 #Eurovision #євробачення #євробачення2024
Донька маминої Я
подруги pic.twitter.com/v8Eow9h0Eb
— Alina Kalyna (@Kor_alin) May 11, 2024
переможець євробачення 2024 pic.twitter.com/gfyeFjmXlk
— секрет імені Трафальгара Лоха ????☝️ (@pumpkin_wind) May 11, 2024
Нагадаємо, на Євробаченні 2024 перемогу здобула Швейцарія. Україна посіла третє місце. Цього року нас представляли Alyona Alyona та Jerry Heil.