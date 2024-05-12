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Крадена шуба та Білик від Іспанії: найкращі меми на Євробачення 2024

12 Травня 2024, 03:23
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
найкращі меми про фінал євробачення 2024
Джерело: Getty Images

У Мальме завершився фінал Євробачення 2024. У ньому брало участь 25 країн – усі вони представили яскраві та ефектні номери. Кожен представник чимось запам’ятався, а тому в кожного глядача з’явилися свої фаворити і навпаки.

Меми про фінал Євробачення 2024

Номери учасників були різними, а оскільки українці без гумору не можуть, то за допомогою смішних фото та відео вони поділилися своїми враженнями. Факти ICTV зібрали найкращі меми про фінал Євробачення 2024 – дивіться їх далі.

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Нагадаємо, на Євробаченні 2024 перемогу здобула Швейцарія. Україна посіла третє місце. Цього року нас представляли Alyona Alyona та Jerry Heil.

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