Конкурс Евровидение 2023 одержал престижную премию BAFTA как Лучшее шоу в прямом эфире. Награду для Украины получила певица Юлия Санина, которая поделилась видео со статуэткой.

Евровидение 2023 от Украины наградили премией BAFTA

Украина победила на Евровидении 2022, и по правилам конкурса, именно у нас должно было состояться мероприятие в 2023 году. Однако в условиях войны нам отказали в этой возможности, поэтому Евровидение 2023 провели в Ливерпуле — конкурс организовывала украинско-британская команда.

Впрочем, от такого решения все остались довольными, ведь акцент также был сделан на Украине в условиях войны.

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Санина опубликовала ролик, на котором ведущие BAFTA со сцены оглашают организаторов Евровидения 2023 победителями в номинации Лучшее шоу в прямом эфире. Украинская певица вышла на сцену вместе с другими членами команды организаторов.

— Для меня было большой честью разделить этот вечер с командой BBC, — прокомментировала победу Санина.

Евровидение 2024 также запомнилось публике. Пользователи активно создавали мемы и даже увидели среди конкурсантов испанскую Ирину Билык. О чем шутили в сети во время Евровидения 2024 — читайте на Фактах ICTV.