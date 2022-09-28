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Євробачення 2023 відбудеться в Ліверпулі чи Глазго

28 Вересня 2022, 11:04
Марина Корзун керівниця розділу Lifestyle
Євробачення 2023 відбудеться в Ліверпулі чи Глазго
Джерело: Depositphotos

Організатори Євробачення 2023 скоротили список міст-претендентів на право приймати конкурс. Тож Євробачення 2023 відбудеться у Глазго чи Ліверпулі.

У серпні стало відомо, що до короткого списку кандидатів на проведення Євробачення увійшло сім міст. Згодом організатори оцінили відповідність кожного з них до вимог конкурсу.

Подальші обговорення щодо організації Євробачення проведуть із представниками Глазго та Ліверпуля. Яке з цих міст прийме Євробачення 2023, стане відомо протягом кількох тижнів.

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– Ми сповнені рішучості зробити конкурс пісні Євробачення 2023 таким, щоб він відображав переможну позицію України, а також став подією, в якій може взяти участь уся Велика Британія, – додав голова відбіркової комісії BBC по містах-організаторах Філ Гарролд.

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Джерело
BBC
Теги
Євробачення
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