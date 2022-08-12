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Де пройде Євробачення 2023: Велика Британія назвала 7 міст-претендентів

12 Серпня 2022, 12:08
Марина Корзун керівниця розділу Lifestyle
Де пройде Євробачення 2023: Велика Британія назвала 7 міст-претендентів
Джерело: Depositphotos

BBC і Європейська мовна спілка (EBU) сказали, де може пройти Євробачення 2023 у Британії. У шорт-лист потрапили 7 міст – Бірмінгем, Глазго, Лідс, Ліверпуль, Манчестер, Ньюкасл і Шефілд.

ВВС отримала заявки від 20 міст на проведення Євробачення 2023. Усі вони показали, як відображатимуть українську культуру та музику, щоб відзначити перемогу України на конкурсі цього року.

Сім міст-претендентів обрали, враховуючи їхню відповідність критеріям, які дозволять організувати шоу такого масштабу. Тепер усі ці міста мають розкрити свої заявки докладніше.

Зараз дивляться

Переможця BBC та EBU оберуть разом. У якому місті пройде Євробачення 2023 у Британії, стане відомо вже восени.

Джерело
Eurovision
Теги
Євробачення
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