BBC і Європейська мовна спілка (EBU) сказали, де може пройти Євробачення 2023 у Британії. У шорт-лист потрапили 7 міст – Бірмінгем, Глазго, Лідс, Ліверпуль, Манчестер, Ньюкасл і Шефілд.

ВВС отримала заявки від 20 міст на проведення Євробачення 2023. Усі вони показали, як відображатимуть українську культуру та музику, щоб відзначити перемогу України на конкурсі цього року.

Сім міст-претендентів обрали, враховуючи їхню відповідність критеріям, які дозволять організувати шоу такого масштабу. Тепер усі ці міста мають розкрити свої заявки докладніше.

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Переможця BBC та EBU оберуть разом. У якому місті пройде Євробачення 2023 у Британії, стане відомо вже восени.