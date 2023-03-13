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Понимают важность украинского голоса за границей: Минкульт поможет Tvorchi поехать в промотур Евровидения

13 марта 2023, 06:48
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
TVORCHI

В Министерстве культуры и цифровой трансформации заявили, что помогут группе Tvorchi поехать в промотур Евровидения, а потому у них будет возможность выступить в столице Кении Найроби.

Об этом сказала заместитель министра культуры и информационной политики Галина Григоренко, отметив, что в Минкульте понимают, насколько важным является представление украинского голоса за границей и поддержка культурных деятелей в их стремлении продвигать нашу культуру и доносить правду о событиях в Украине.

А потому министерство поможет группе Tvorchi, которая будет представлять Украину на Евровидении 2023, оформить все необходимые документы.

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Напомним, ранее Tvorchi выразили опасения, что их могут не выпустить за границу на фоне скандалов из-за недобросовестных артистов, покинувших Украину.

Тогда участники коллектива отметили, что под вопросом их выступление в городе Нейроби, где агентство USAID пригласило их выступить на открытии мурала в рамках проекта Стена, чтобы повлиять там на уровень антиукраинской пропаганды.

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Источник
Укринформ
Теги
Tvorchi Евровидение Минкульт
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