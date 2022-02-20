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Королева Британії Єлизавета II захворіла на Covid-19

20 Лютого 2022, 14:03
Юля Захарченко редакторка стрічки
Королева Британії Єлизавета II захворіла на Covid-19
Джерело: Getty Images

Королева Великої Британії Єлизавета II отримала позитивний результат тесту на коронавірус. Вона продовжить виконувати свої обов’язки, попри хворобу.

У Букінгемському палаці повідомили, що в Єлизавети II спостерігаються легкі симптоми захворювання, схожі на звичайну застуду.

– Королеві Британії надають необхідну медичну допомогу, вона дотримуватиметься всіх відповідних рекомендацій, – йдеться у заяві палацу.

Єлизавета II робила три щеплення вакциною проти коронавірусу, тому ймовірно перебіг хвороби буде легшим, ніж міг би бути.

Нещодавно принц Чарльз та його дружина герцогиня Корнуольська Камілла захворіли на коронавірус. Зараз старший син королеви Британії почувається добре та вже повернувся до роботи.

6 лютого у Великій Британії відзначали 70-річчя правління королеви Єлизавети II, яка очолює країну найдовше з усіх монархів.

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Джерело
Bloomberg
Теги
Єлизавета ІІ , Велика Британія , Коронавірус Covid-19
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