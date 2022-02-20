Королева Британії Єлизавета II захворіла на Covid-19

Королева Великої Британії Єлизавета II отримала позитивний результат тесту на коронавірус. Вона продовжить виконувати свої обов’язки, попри хворобу.

У Букінгемському палаці повідомили, що в Єлизавети II спостерігаються легкі симптоми захворювання, схожі на звичайну застуду.

– Королеві Британії надають необхідну медичну допомогу, вона дотримуватиметься всіх відповідних рекомендацій, – йдеться у заяві палацу.

Єлизавета II робила три щеплення вакциною проти коронавірусу, тому ймовірно перебіг хвороби буде легшим, ніж міг би бути.

Нещодавно принц Чарльз та його дружина герцогиня Корнуольська Камілла захворіли на коронавірус. Зараз старший син королеви Британії почувається добре та вже повернувся до роботи.

6 лютого у Великій Британії відзначали 70-річчя правління королеви Єлизавети II, яка очолює країну найдовше з усіх монархів.