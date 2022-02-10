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Принц Чарльз захворів на коронавірус

10 Лютого 2022, 14:35
Євгенія Шапоренко журналістка розділу Lifestyle
Принц Чарльз захворів на коронавірус

Старший син королеви Великої Британії принц Уельський Чарльз захворів на коронавірус.

– Сьогодні вранці принц Уельський отримав позитивний тест на Covid-19 і зараз перебуває на самоізоляції, – заявили у прес-службі Принца Уельського та герцогині Корнуольської.

У повідомленні також йдеться, що принц Чарльз мав сьогодні відвідати захід у Вінчестері. Проте тепер йому доведеться лишитися вдома.

– Його Королівська Високість глибоко розчарована тим, що не зможе бути присутнім на сьогоднішніх заходах у Вінчестері, і намагатиметься здійснити свій візит якнайшвидше, – додали в прес-службі.

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До речі, напередодні ввечері принц Чарльз брав участь у благодійному вечорі British Asian Trust. Ця організація з 2007 року займається підтримкою знедолених громад у Південній Азії.

Раніше спадкоємець британського престолу вже хворів на коронавірус. У березні 2020 року Чарльз отримав позитивний тест, тоді у нього були легкі симптоми захворювання.

У лютому 2021 року принц Чарльз та його дружина Камілла зробили щеплення від коронавірусу.

Яку саме вакцину отримали принц Чарльз та Камілла, невідомо. Обидва вони входять у групу ризику, оскільки принцу зараз 73 роки, яке дружині 74.

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