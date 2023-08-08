Американський актор Кріс Нот уперше відповів на звинувачення у зґвалтуваннях. Він зазначив, що єдиним його проступком була зрада дружини, решта – неправда.

Зірка серіалу Секс і місто сказав, що зрада дружини – жахливий вчинок, однак навіть це не робить його злочинцем. Про це Кріс розповів в інтерв’ю USAtoday.

– Ви вигадуєте собі ті ж самі виправдання, що й багато чоловіків: це просто невеликий танець на стороні і це весело. Ти нікому не заподіюєш шкоди. Ніхто про це не дізнається, розумієте, і секс просто приємний, – сказав актор про свої зради.

Також Нот додав, що на тлі секс-скандалу на нього не завели кримінальну справу, тож він її не коментував, щоб це не виглядало як виправдання.

– Я нічого не можу сказати, щоб змінити чиюсь думку, коли на тебе обрушується така хвиля. Це звучить як виправдання, але це не так. Немає жодної кримінальної справи… І є ще більш абсурдні доповнення, які абсолютно безглузді, які не мають під собою жодної основи. Мені не хочеться говорити про це, оскільки щойно я це зроблю, хтось схопить частину історії й обіграє у своїх цілях. Я не хочу, щоб мої діти бачили це, – сказав Кріс.

Деякий час Нот мовчав, дав собі час оговтатися і відійти після скандалу. Наразі актор хоче відновлювати кар’єру, незважаючи на те, що багато хто все ще боїться з ним співпрацювати.

– Це непристойна історія, але вона просто не відповідає дійсності. Я актор. У мене є інші речі, якими я хочу займатися, у творчості. І в мене є діти, яких потрібно утримувати. Я не можу просто спочивати на лаврах, – наголосив Кріс.

Нагадаємо, у грудні 2021 року Кріса Нота звинуватили в насильстві дві жінки. Випадки нібито сталися з різницею в 11 років – у 2004 і 2015 роках. Однак спонукала жінок розповісти про них світу лише новина про сиквел серіалу Секс і місто — І просто так. Актор зник на якийсь час із шоу-бізнесу, проте спершу сказав, що все це неправда.