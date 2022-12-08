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Кіно та серіали

Є всі шанси: серіал Венздей може стати найпопулярнішим в історії Netflix

8 Грудня 2022, 20:04
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Уэнздей

Серіал Венздей має всі шанси стати найпопулярнішим в історії Netflix. Проєкт продовжує набирати популярності – всього за два тижні він увійшов до п’ятірки найуспішніших серіалів платформи.

Венздей вийшов 23 листопада, і за ці два тижні його переглянули на 752 млн годин. Серіал має ще два тижні, щоб обійти абсолютних рекордсменів. Так, за 28 днів серіал Гра кальмара зібрала 1,65 млрд годин. Четвертий сезон Дуже дивних справ на другому місці – 1,35 млрд годин.

Втім, серіал про підлітків і паралельний світ вже поступився Венздей статистикою за перші 7 днів – 335 млн годин проти 341,2 млн годин відповідно.

Зараз дивляться

Популярності серіалу також додає уривок із танців головної героїні. Її рухи завоювали TikTok та Instagram, і навіть наші захисники копіюють популярний танець, який сподобався багатьом.

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Нагадаємо, що розробники серіалу натякали на другий сезон Венздей. Так, продюсери заявляли, що спочатку писали сюжет на кілька сезонів, створюючи та проводячи сюжетні лінії персонажів. Також автори відзначили, що актриса Дженна Ортега відмінно влилася в роль головної героїні. Одна з її головних переваг – ідеальна постава та вміння довго не моргати.

Джерело
Deutsche Welle
Теги
Netflix Серіал
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