Создатели сериала Уэнздей для Netflix задумались над вторым сезоном сериала. Продюсеры признались, что очень боялись раскрыть главного злодея до финала, и думают сразу за несколько сезонов.

— Когда мы садимся за создание шоу, в идеале мы рассматриваем несколько сезонов. Никто не знает, станет ли сериал успешным. Вы всегда выстраиваете сюжетные линии для персонажей как минимум на 3-4 сезона. Хочется, чтобы они оставались не полностью раскрытым, чтобы менять при необходимости в продолжениях, — рассказал сценарист Альфред Гоу.

Режиссер Майлз Миллар рассказал, что они выбрали Дженну Ортегу на роль Уэнздей среди сотен других девушек. Первое знакомство с ней было через Zoom.

— Я помню, как обедал с ней, когда она была в Лос-Анджелесе. Дженна говорила о своей осанке. Я думаю, что это роль, в которой ты должен жить, и она для этого отлично подходит, — заявил Майлз.

Правда, официально компания Netflix не сообщала о продлении Уэнздей на второй сезон — обычно это делают спустя несколько месяцев после запуска сериала. Возможно, в начале 2023 года мы узнаем о производстве.

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Напомним, что сериал Уэнздей бьет рекорды по просмотрам. Проект об одном из героев семейки Аддамс стал лидером по времени просмотра среди англоязычных сериалов на Netflix.