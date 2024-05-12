Блогерка Даша Квіткова розповіла подробиці розділу майна з колишнім чоловіком – ведучим Нікітою Добриніним. Зʼясувалося, що вони все вирішили мирним шляхом.

Як Даша Квіткова та Нікіта Добринін поділили майно

Експодружжя все поділило порівну. За словами Квіткової, їй залишився будинок, а Добриніну – квартира. Поділила колишня пара й машини. Щодо будинку в них є домовленість.

– Як тільки я продаю будинок, то купую квартиру Леву. Це буде власність нашого сина, – поділилася блогерка.

Даша Квіткова додала, що продовжує спілкуватися з ексчоловіком, адже вони ділять батьківські обовʼязки та турботу про сина. Також колишнє подружжя вітає одне одного з народинами.

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– В мене був день народження – він приїхав з квітами, в нього був день народження – ми з Левчиком записали йому повідомлення. Можемо привітати одне одного зі святами, – зазначила інфлюенсерка.

Проте Квіткова не підтримує стосунків з колишньою свекрухою, а от її мама може подзвонити Нікіті Добриніну, якщо онук перебуває з батьком.

Фото: Даша Квіткова, Нікіта Добринін