Блогерка Даша Квіткова зізналася, що періодично навідується до будинку, в якому жила з ексчоловіком Микитою Добриніним та їхнім сином Левом. Маєток, розташований під Києвом у селі Гатне, все ще на продажу.

За скільки продається будинок Квіткової та Добриніна

В Instagram-stories Даша розповіла, що приїхала до колись родинного гніздечка у справах, проте буває, робить це і просто так.

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– У мене така ностальгія. Я настільки сильно люблю цей будинок. Вкладала сюди повністю все. Поки він на продажу, я періодично приїжджаю, будинок повністю опалюється. Приїжджаю, проводжу деякий час, працюю, щоб було відчуття, що тут хтось перебуває, – поділилася Квіткова.

Раніше ми писали, що Квіткова продає спільний із Добриніним будинок за $320 тис., проте наразі ціна знизилася. Тепер маєток експодружжя загальною площею 150 кв. м Даша планує продати за 290 $тис.

Нагадаємо, колишні кохані придбали цей будинок у 2020 році та прожили в ньому зовсім мало, адже вже на початку 2023 року оголосили про розставання.