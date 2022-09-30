Цифровий фотограф і художник Альпер Йесілтас показав, який би вигляд мали в старості ті знаменитості, що померли молодими.

З використанням технології штучного інтелекту художник зробив серію фотографій, на яких постала принцеса Діана, Гіт Леджер, Фредді Мерк’юрі, Емі Вайнхаус, Курт Кобейн та інші.

Принцеса Діана загинула в автокатастрофі 31 серпня 1997 року у віці 36 років. Альпер показав, який би вигляд вона мала в 61 рік.

Зараз дивляться

Австралійський актор і кліпмейкер Гіт Леджер помер від гострої інтоксикації комбінацією ліків 22 січня 2008 року. Йому було 28 років.

Ось який він міг би мати вигляд сьогодні. Йому було б 43 роки.

Вокаліст рок-гурту Queen Фредді Мерк’юрі помер через ускладнення, спричинені СНІДом 24 листопада 1991 року.

Ось який би вигляд він мав, якби цього ніколи не сталося. На фото цифрового художника йому 77 років.

Британська співачка Емі Вайнхаус померла від передозування алкоголем 23 липня 2011 року. Їй було 27 років.

Такиц би вона вигляд мала у віці 38 років.

Американський кіноактор, зірка серії фільмів Форсаж Пол Вокер загинув в автокатастрофі 30 листопада 2013 року. Йому було 40 років.

Ось такий би вигляд він мав, якби залишився живий. На фото художника йому 48 років.

Лідер рок-гурту Нірвана Курт Кобейн покінчив життя самогубством 5 квітня 1994 року. Йому було 27 років.

Такий би вигляд він мав сьогодні. Йому було б 55 років.

Американський співак і актор Елвіс Преслі помер від зупинки серця 16 серпня 1977 року. Йому було 42 роки.

Ось який він міг би вигляд мати сьогодні. Йому було б 87 років.

Варто зазначити, за словами цифрового художника Альпера, його проєкт отримав позитивні відгуки. Каже, користувачі мережі оцінили його старання.