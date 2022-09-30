Цифровой фотограф и художник Альпер Йесилтас показал, как бы выглядели в старости те знаменитости, которые умерли молодыми.

С использованием технологии искусственного интеллекта художник сделал серию фотографий, на которых предстала принцесса Диана, Хит Леджер, Фредди Меркьюри, Эми Уайнхаус, Курт Кобейн и другие.

Принцесса Диана погибла в автокатастрофе 31 августа 1997 года в возрасте 36 лет. Альпер показал, как бы она выглядела в 61 год.

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Стоит отметить, по словам цифрового художника Альпера, его проект получил положительные отзывы. Говорит, пользователи сети оценили его старания.